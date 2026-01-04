बीजेपी ने इंदौर मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कसा शिकंजा, दिल्ली तलब

Indore- इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं के अपमानजनक व्यवहार और बयानों ने सरकार और पार्टी की खासी किरकिरी कराई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो अपने विवादित बयानों को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। ऐसे में संगठन ने सख्ती दिखाई है। शनिवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक बुलाकर पार्टी नेताओं पर शिकंजा कसते हुए उन्हें चुप रहने और आमजन की समस्याएं सुनने की सख्त हिदायत दी। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है।