भोपाल

बीजेपी ने इंदौर मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कसा शिकंजा, दिल्ली तलब

संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने पार्टी नेताओं को चुप रहने और आमजन की समस्याएं सुनने की सख्त हिदायत दी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 04, 2026

BJP tightens grip on Minister Kailash Vijayvargiya in Indore case

कैलाश विजयवर्गीय

Indore- इंदौर में दूषित पानी से मौतों के बीच बीजेपी के बड़े नेताओं के अपमानजनक व्यवहार और बयानों ने सरकार और पार्टी की खासी किरकिरी कराई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो अपने विवादित बयानों को लेकर देशभर में सुर्खियों में हैं। ऐसे में संगठन ने सख्ती दिखाई है। शनिवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक बुलाकर पार्टी नेताओं पर शिकंजा कसते हुए उन्हें चुप रहने और आमजन की समस्याएं सुनने की सख्त हिदायत दी। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है।

बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने इंदौर में भाजपा दफ्तर पर बैठक ली जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआइसी सदस्य अभिषेक (बबलू) शर्मा व पार्षद कमल बाघेला उपस्थित रहे। शर्मा ने नेताओं को अनावश्यक बयानों पर चुप्पी साधने के निर्देश दिए। संगठन महामंत्री ने सभी को इशारों में कहा- चुप रहिए, जनता की सुनिए।

संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की इस अहम बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है।

महापौर पर उमा भारती ने भी की थी टिप्पणी

संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक में शामिल नेताओं से कहा, आप लोगों को सरकार की बात करनी चाहिए थी, पर अपनी बात की। शर्मा ने उन्हें इशारों में चुप रहने की नसीहत दी है। महापौर के जरिए पार्षदों को जनता के बीच रहने और समस्याओं के समाधान के लिए कहा। बता दें कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बयान पर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी तीखी टिप्पणी की थी।

आइसीएमआर-एनआइआरबीआइ ने शुरू की जांच

इस बीच प्रभवित इलाके में ओआरएस, जिंक टेबलेट की दवा किट घर-घर देने की तैयारी की गई है। आइसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैटीरियल इन्फेशंस के वैज्ञानिक पानी का सर्वे और जांच करेंगे। एम्स भोपाल की टीम भी इंदौर पहुंची। एनएचएम एमडी सलोनी सिडाना ने अस्पतालों का निरीक्षण किया।

Updated on:

04 Jan 2026 05:47 pm

Published on:

04 Jan 2026 05:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी ने इंदौर मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कसा शिकंजा, दिल्ली तलब

