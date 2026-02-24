एमपी में दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि

Milk Price- मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना प्रारंभ की है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना सबसे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का उपक्रम है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने साफ किया कि दूध उत्पादकों के हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में दुग्ध समितियों तथा संघों के द्वारा तीन निश्चित तिथियों पर भुगतान की व्यवस्था की गई है। दूध के मूल्य में भी साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि की गई है।