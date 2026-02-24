24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि

Milk Price-

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 24, 2026

Milk prices in MP increased by Rs 2 to Rs 8.50

Milk prices in MP increased by Rs 2 to Rs 8.50

Milk Price- मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना प्रारंभ की है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना सबसे गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का उपक्रम है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने योजना की प्रक्रियाओं और क्रियान्वयन में गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने साफ किया कि दूध उत्पादकों के हितों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में दुग्ध समितियों तथा संघों के द्वारा तीन निश्चित तिथियों पर भुगतान की व्यवस्था की गई है। दूध के मूल्य में भी साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि की गई है।

मंगलवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना के संबंध में लोकभवन में चर्चा की। बैठक का आयोजन जनजातीय प्रकोष्ठ द्वारा किया गया था। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, पशुपालन एवं डेयरी विकास के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव भी बैठक में उपस्थित रहे।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना अति पिछड़ी और गरीब पीवीटीजी जनजातियों बैगा, भारिया एवं सहरिया के कल्याण के लिए क्रियान्वित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पीवीटीजी जनजातीय जनसंख्या वाले सभी जिलों को योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए।

दूध के मूल्य में भी 2 से साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि की

बैठक में राज्यपाल को बताया गया कि योजना के तहत पशु वितरण कार्य की सामुदायिक निगरानी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सभी दुग्ध समितियों तथा संघों के द्वारा माह में 10-10 दिन के अंतराल पर तीन निश्चित तिथियों पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दूध के मूल्य में भी 2 से साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 03:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर साढ़े 8 रुपए तक की वृद्धि

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी रबी और खरीफ फसल में बताएं अंतर, सीएम मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष को घेरा

CM Mohan Yadav asked Rahul Gandhi about the difference between Rabi and Kharif crops
भोपाल

एमपी बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री को मातृ शोक, सीएम ने दुख जताया

Former MP BJP Organization Minister Hitanand Sharma mourns the loss of his mother
भोपाल

1.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा एरियर, 24 हजार तक का लाभ होगा

mp news
भोपाल

एमपी को भोपाल-धनबाद और भोपाल-चोपन एक्सप्रेस की सौगात, सीएम मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, देखें शेड्यूल

Indian Railways
भोपाल

देह व्यापार से बहनों ने कमाया खूब पैसा, झुग्गी से निकलकर खरीद लिया आलीशान विला

Crime Amreen Afreen sisters
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.