इंदौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर को चूहे ने काटा, नहीं मिला इलाज फिर बेंगलुरू में लगवाया इंजेक्शन

चूहे के काटने के बाद जब अरुण व उनकी पत्नी ने नाराजगी जताई और शोर मचाया तो एयरपोर्ट का स्टाफ उनके पास पहुंचा और उन्हें मेडिकल रूम में ले गया। अरुण ने इसी बीच अपने डॉक्टर को फोन लगाकर चूहे के काटने के बारे में बताया तो उसने रैबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर रैबीज का इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं था। इतना ही नहीं टिटनेस का इंजेक्शन जब अरुण ने लगाने की बात कही तो उनसे कहा गया कि टिटनेस का इंजेक्शन भी उनके पास नहीं है हालांकि जब उनने इस पर नाराज जताई तब कहीं उन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाया गया। बाद में वो जब बेंगलुरू पहुंचे तो उन्होंने रैबीज का इंजेक्शन लगवाया।