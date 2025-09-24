इंदौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर को चूहे ने काटा, नहीं मिला इलाज फिर बेंगलुरू में लगवाया इंजेक्शन

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एमवाय अस्पताल में चूहों के मासूमों को काटे जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे का आतंक सामने आया है। इंदौर एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को चूहे ने काट लिया। चूहा पैसेंजर के पेंट में घुस गया और काट लिया। चूहे के पैसेंजर को काटे जाने की घटना से हड़कंप मच गया। हैरानी की बात ये है कि पैसेंजर को इंदौर एयरपोर्ट पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली जिसके कारण उसे बेंगलुरू पहुंचने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक भोपाल के रहने वाले अरुण मोदी मंगलवार को पत्नी के साथ इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट से बेंगलुरू जा रहे थे। दोपहर 3 बजकर 5 मिनट पर उनकी फ्लाइट थी लेकिन वो करीब 1 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट में काफी वक्त बचा था वो और उनकी पत्नी एयरपोर्ट पर ग्राउंड फ्लोर पर बने डिपार्चर हॉल में जाकर बैठ गए। अरुण रिकलाइनर्स पर आराम कर रहे थे तभी एक चूहा उनकी पैंट में घुस गया। चूहे के पैंट में घुसते ही अरुण घबरा गए और उनकी चीख निकल पड़ी। तुरंत उन्होंने पैंट में घुसे चूहे को पैंट के ऊपर से ही पकड़ लिया तभी चूहे ने उन्हें पैर में घुटने के नीचे काट लिया।
चूहे के काटने के बाद जब अरुण व उनकी पत्नी ने नाराजगी जताई और शोर मचाया तो एयरपोर्ट का स्टाफ उनके पास पहुंचा और उन्हें मेडिकल रूम में ले गया। अरुण ने इसी बीच अपने डॉक्टर को फोन लगाकर चूहे के काटने के बारे में बताया तो उसने रैबीज का इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी लेकिन इंदौर एयरपोर्ट पर रैबीज का इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं था। इतना ही नहीं टिटनेस का इंजेक्शन जब अरुण ने लगाने की बात कही तो उनसे कहा गया कि टिटनेस का इंजेक्शन भी उनके पास नहीं है हालांकि जब उनने इस पर नाराज जताई तब कहीं उन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगाया गया। बाद में वो जब बेंगलुरू पहुंचे तो उन्होंने रैबीज का इंजेक्शन लगवाया।