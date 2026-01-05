पानी से मौतें शर्मनाक… देशभर में बदनाम हुआ इंदौर, कांग्रेस की आवाज बुलंद #गालीबाज_कैलाश को हटाओ

अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने बिजुरी में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल के घर जा रहे थे। रास्ते से ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भिण्ड में सांसद संध्या राय के बंगले पर प्रदर्शन कर मंत्री कैलाश को बर्खास्त करने की मांग की। (photo: patrika)
MP Congress Demand to Remove Kailash Vijayvargiya: देशभर में इंदौर की किरकिरी हो रही है… वजह है भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 16 मौतें। विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश में रविवार को 'घंटा बजाओ' प्रदर्शन किया। कई जिलों में मंत्रियों-सांसदों-विधायकों के आवासों का घेराव कर सिस्टम पर सवाल उठाए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की।
सतना में कार्यकर्ता दोपहर 1.30 बजे घंटा लेकर सांसद गणेश सिंह के आवास का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने 30 मिनट तक नारेबाजी की। नेताओं ने कहा, इंदौर जैसे शहर में दूषित पानी से मौत होना शर्मनाक है।
पन्ना. जिले के पवई में विधायक कार्यालय के बाहर तख्तियां जलाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। खरगोन. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में टॉकीज तिराहे पर कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का इस्तीफा मांगा।
मंदसौर. कांग्रेसियों ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता के अलावा सुवासरा में हरदीपसिंह डंग व भानपुरा में चंदरसिंह सिसोदिया के घर के बाहर पुलिस के पहरे को तोड़कर घेराव कर घंटा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया।
बुरहान. लालबाग द्वारकापुरी रोड स्थित विधायक अर्चना चिटनीस के घर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। काफी देर तक बहस और नोकझोंक हुई।
मैहर. जिले के अमरपाटन स्थित सतना चौराहे पर दोपहर दो बजे मंत्री कैलाश का पुतला फूंकने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का उपयोग किया। कार्यकर्ता कांपते हुए तितर-बितर हो गए। कांग्रेस ने सभी ब्लॉक में प्रदर्शन किया।
श्योपुर. विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क के चारों ओर घूमकर प्रदर्शन किया। जयस्तंभ पर नारेबाजी। कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा।
इंदौर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गांधी भवन में कांग्रेसियों की बैठक ली। पार्टी ने 11 जनवरी को बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा, इंदौर की जनता ने भाजपा को बहुत दिया। बदले में भाजपा ने 16 मौतें दीं। सुना था कि जहरीली शराब से मौत होती है।
पहली बारइंदौर को कलंकित होना पड़ा। पानी पीने से मौतें हुईं। कांग्रेस की समिति भागीरथपुरा गई तो गुंडागर्दी कर मिलने नहीं दिया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय में थोड़ी मर्यादा होती तो इस्तीफा देना था। सीएम को उन्हें हटाना चाहिए। महापौर व निलंबित अफसरों पर गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले ही गुस्साए जीतू पटवारी ने मंत्री को #गालीबाज_कैलाश कहकर संबोधित किया था। उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी से पेश आए कैलाश विजयवर्गीय को लेकर इस संदर्भ की वीडियो पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शेयर की थी।
