पानी से मौतें शर्मनाक… देशभर में बदनाम हुआ इंदौर, कांग्रेस की आवाज बुलंद #गालीबाज_कैलाश को हटाओ

पहली बारइंदौर को कलंकित होना पड़ा। पानी पीने से मौतें हुईं। कांग्रेस की समिति भागीरथपुरा गई तो गुंडागर्दी कर मिलने नहीं दिया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय में थोड़ी मर्यादा होती तो इस्तीफा देना था। सीएम को उन्हें हटाना चाहिए। महापौर व निलंबित अफसरों पर गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले ही गुस्साए जीतू पटवारी ने मंत्री को #गालीबाज_कैलाश कहकर संबोधित किया था। उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी से पेश आए कैलाश विजयवर्गीय को लेकर इस संदर्भ की वीडियो पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शेयर की थी।