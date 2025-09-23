एमपी में ‘कुत्ते-बिल्ली’ की लड़ाई में तलाक तक पहुंची बात…

पूरा मामला कुछ इस तरह है कि भोपाल में रहने वाले युवक की शादी पिछले साल दिसंबर के महीने में हुई थी। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और वो डॉग लवर है उसके घर में दो कुत्ते हैं। जिस लड़की से शादी हुई वो भी पेट लवर है लेकिन उसे बिल्लियां पसंद है और उसकी एक पालतू बिल्ली भी है। शादी के बाद वो अपने साथ बिल्ली को लेकर भी आई और जब घर में कुत्ते-बिल्ली एक साथ आए तो उनमें लड़ाई होने लगी। कुत्ते-बिल्ली के बीच होने वाली लड़ाई देखते ही देखते पति-पत्नी तक पहुंच गई और अब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है।