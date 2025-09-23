एमपी में ‘कुत्ते-बिल्ली’ की लड़ाई में तलाक तक पहुंची बात…

divorce: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के महज 9 महीने बाद ही पति-पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस लगाया है और अब दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। हैरानी की बात ये है कि पति-पत्नी के बीच विवाद की वजह कुत्ता-बिल्ली हैं। जिनके बीच घर में होने वाली लड़ाई अब उन तक पहुंच गई है। आखिर क्या है पूरा मामला चलिए बताते हैं…।
पूरा मामला कुछ इस तरह है कि भोपाल में रहने वाले युवक की शादी पिछले साल दिसंबर के महीने में हुई थी। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है और वो डॉग लवर है उसके घर में दो कुत्ते हैं। जिस लड़की से शादी हुई वो भी पेट लवर है लेकिन उसे बिल्लियां पसंद है और उसकी एक पालतू बिल्ली भी है। शादी के बाद वो अपने साथ बिल्ली को लेकर भी आई और जब घर में कुत्ते-बिल्ली एक साथ आए तो उनमें लड़ाई होने लगी। कुत्ते-बिल्ली के बीच होने वाली लड़ाई देखते ही देखते पति-पत्नी तक पहुंच गई और अब उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है।
कुत्ते-बिल्ली की लड़ाई पति-पत्नी तक पहुंची तो कुछ ही दिनों में बात इतनी बढ़ गई की अब पति-पत्नी दोनों ने ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन लगा दिया है। पति का तर्क है कि पत्नी बिल्ली को संभालकर नहीं रखती है और पत्नी का कहना है कि वो पति को छोड़ सकती है लेकिन बिल्ली को नहीं । दोनों के परिजन ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। अब दोनों की काउंसलिंग कर उनके रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजधानी भोपाल में पेट्स को लेकर तलाक का यह पहला मामला है।