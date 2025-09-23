Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ डांस करते देखा तो टूटा दिला और फिर…

mp news: रात में दुर्गा प्रतिमा स्थापना जुलूस में डांस कर रहा था युवक, तभी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ नाचते देखा तो टूटा उसका दिल...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 23, 2025

bhopal
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ डांस करते नहीं देख पाया। गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ नाचता देख युवक का दिल टूट गया और उसने कुछ घंटों बाद ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना भोपाल के कोहेफिजा थाना इलाके के दुर्गा नगर लालघाटी की है जहां 21 साल के युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।

गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ डांस करते देखा..

फांसी लगाकर खुदकुशी करने वाले युवक की पहचान सुमित लोधी निवासी दुर्गा नगर के रूप में हुई है। मृतक सुमित के भाई राहुल लोधी ने बताया कि सोमवार की रात करीब 10 बजे सुमित दुर्गा प्रतिमा स्थापना जुलूस में शामिल होकर डांस कर रहा था। इसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे लड़के के साथ डांस करते हुए देख लिया। संभवत: वो इसी बात से दुखी था और गर्लफ्रेंड की बेवफाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सुबह होने से पहले ही अपनी जान दे दी।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता का गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियो लीक…
भोपाल
bhopal

पड़ोसी ने फांसी के फंदे पर झूलता देखा

मृतक के भाई राहुल ने ये भी बताया कि उन्हें घटना का पता उस वक्त चला जब पड़ोस में रहने वाले पुष्पा आर्चाय ने मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे उन्हें बताया कि बगीचे में किसी ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। वो तुरंत मौके पर पहुंचे तो सुमित फांसी के फंदे पर झूला हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा लेकिन तब तक सुमित की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

दोस्त की गर्लफ्रेंड ने पिलाई जमकर शराब फिर लॉन्ग ड्राइवर पर ले जाकर…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 04:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ डांस करते देखा तो टूटा दिला और फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.