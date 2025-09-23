गर्लफ्रेंड को दूसरे लड़के के साथ डांस करते देखा तो टूटा दिला और फिर…

मृतक के भाई राहुल ने ये भी बताया कि उन्हें घटना का पता उस वक्त चला जब पड़ोस में रहने वाले पुष्पा आर्चाय ने मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे उन्हें बताया कि बगीचे में किसी ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। वो तुरंत मौके पर पहुंचे तो सुमित फांसी के फंदे पर झूला हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा लेकिन तब तक सुमित की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।