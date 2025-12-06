6 दिसंबर 2025,

शनिवार

भोपाल

सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ाने के साथ-साथ अब करना होगा ये काम

MP News: मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने स्कूल में पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

भोपाल

image

Avantika Pandey

Dec 06, 2025

MP Government teachers given major responsibility

MP Government teachers given major responsibility शिक्षा विभाग का फरमान

MP News:मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग जो करे सो कम है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी है। पढ़ाई कराने के साथ उन्हें स्कूल परिसर से कुत्तों को भी भगाना होगा। इस निर्देश से शिक्षकों में जहां गुस्सा है तो वहीं मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। यह निर्देश बच्चों की सुरक्षा और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए दिया गया है। अगर कोई आवारा कुत्ता किसी बच्चे को काट लेगा तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी।

बिना बाउंड्री के सवा सौ स्कूल, यहां आफत

राजधानी भोपाल में सवा सौ प्राइमरी निर्देश स्कूलों में बाउंड्री नहीं है। यहां का पालन मुसीबत होगी। जिले में कुछ 836 स्कूल हैं। गागले में अधिकारियों ने बताया कि लोक शिक्षण के निर्देश के आधार पर बच्चों की सुरक्षा तय करने व्यवस्था है।

प्रत्येक स्कूल में क्या करना है

  • नोडल के रूप में एक शिक्षक की तैनाती
  • स्कूल में बाउंड्री बाल बने।
  • शैक्षणिक संस्थाओं को सरकारी चिकित्सालय में एंटी रेबीज टीके और इम्युनोग्लोबुलिन के लिए समन्वय।
  • छात्रों और कर्मचारियों को कुत्तों के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार तत्काल रिपोर्टिंग ओर एक एक शिक्षक नोडल के रूप में नियुक्त।
  • नोडल अधिकारी जो परिसर के सफाई व्यवस्थाओं के प्रभारी होंगे

डीईओ परिसर में कुत्तों ने डाला डेरा

स्कूल से कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में कुत्तों का डेरा नजर आया। परिसर की तस्वीरों में ये नजर आए।

गवेशियों और कुत्तों को भगाने शिक्षकों के अधिकारियों ने जो आदेश जारी किए वह शिक्षकों की छवि खराब करने वाले हैं। यह काग शिक्षकों का नहीं है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नगर निगम को इंलजाग करना चाहिए। मागले शिकायत दर्ज कराएंगे।-उपेन्द्र कौशल, अध्यक्ष मप्र शिक्षक संगठन

खबर शेयर करें:

