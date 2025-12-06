सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ाने के साथ-साथ अब करना होगा ये काम

MP News:मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग जो करे सो कम है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दी है। पढ़ाई कराने के साथ उन्हें स्कूल परिसर से कुत्तों को भी भगाना होगा। इस निर्देश से शिक्षकों में जहां गुस्सा है तो वहीं मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। यह निर्देश बच्चों की सुरक्षा और कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए दिया गया है। अगर कोई आवारा कुत्ता किसी बच्चे को काट लेगा तो शिक्षक पर कार्रवाई होगी।