एमपी के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व सीएम का बाबरी ढांचे पर ट्वीट, 6 दिसंबर को ऐसे किया याद

Shaurya Diwas- 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादास्पद बाबरी ढांचा ढहाया गया था। इस दिन को अब शौर्य दिवस Shaurya Diwas के रूप में मनाया जाता है। श्री राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देनेवालों को याद किया जाता है। इस आंदोलन ने राजनैतिक दल के रूप में बीजेपी का वर्चस्व स्थापित करने में महती भूमिका निभाई थी। हालांकि अन्य मुद्दों की तरह भाजपा इसे भी भूलती लग रही है। राज्य सरकार के अधिकांश मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने शौर्य दिवस Shaurya Diwas को बिसरा दिया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रहीं पूर्व सीएम उमा भारती और प्रदेश के वरिष्ठ केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जरूर रामभक्तों का स्मरण किया। दोनों नेताओं ने शौर्य दिवस पर ट्वीट किए हैं।