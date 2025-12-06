6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ हुआ, बदली गई नेमप्लेट

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 06, 2025

MP News: केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों देशभर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का फैसला लिया था। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। जिसके बाद भवन के मेन गेट पर लगी राजभवन की पुरानी पट्टिका की जगह लोकभवन की पट्टिका लगा दी गई है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में भी राजभवन को आधिकारिक रूप से अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश पर असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल पहले से ही अपने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर चुके हैं। इधर, लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास को ‘लोक निवास’ नाम दिया गया है।

क्या है नाम बदलने के पीछे की वजह

पिछले वर्ष आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में यह सुझाव सामने आया कि ‘राजभवन’ शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप ‘लोक भवन’ किया जाना चाहिए। हालांकि, इससे पहले भी कई प्रतीकात्मक परिवर्तन किए गए हैं…जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना। गणतंत्र दिवस समारोह में अंग्रेज़ी धुनों के स्थान पर भारतीय धुनों को शामिल करना और सरकारी कार्यों में 'भारत’ शब्द के उपयोग को बढ़ावा देना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ हुआ, बदली गई नेमप्लेट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व सीएम का बाबरी ढांचे पर ट्वीट, 6 दिसंबर को ऐसे किया याद

Minister Prahlad Patel and former CM Uma Bharti's tweets on the Babri structure
भोपाल

यूथ कांग्रेस के बड़े नेता को हटाया, आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का कड़ा फैसला

Bhopal Youth Congress District President Ankit Dubey removed for concealing criminal record
भोपाल

Government Job : एमपी में होगी हजारों होमगार्ड जवानों के पद पर भर्ती, सीएम ने की घोषणा

Government Job
भोपाल

एमपी के इन किसानों को मिलेगा ‘लखपति किसान’ सम्मान, सीएम मोहन ने कर दी बड़ी घोषणा

MP Farmer Award
भोपाल

सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ाने के साथ-साथ अब करना होगा ये काम

MP Government teachers given major responsibility
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.