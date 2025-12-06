एमपी में ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ हुआ, बदली गई नेमप्लेट

MP News: केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों देशभर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का फैसला लिया था। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। जिसके बाद भवन के मेन गेट पर लगी राजभवन की पुरानी पट्टिका की जगह लोकभवन की पट्टिका लगा दी गई है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में भी राजभवन को आधिकारिक रूप से अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा।