एमपी में ‘राजभवन’ का नाम बदलकर ‘लोक भवन’ हुआ, बदली गई नेमप्लेट

MP News: केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों देशभर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने का फैसला लिया था। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। जिसके बाद भवन के मेन गेट पर लगी राजभवन की पुरानी पट्टिका की जगह लोकभवन की पट्टिका लगा दी गई है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में भी राजभवन को आधिकारिक रूप से अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा।
दरअसल, केंद्र सरकार के निर्देश पर असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल पहले से ही अपने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर चुके हैं। इधर, लद्दाख में उपराज्यपाल के निवास को ‘लोक निवास’ नाम दिया गया है।
पिछले वर्ष आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में यह सुझाव सामने आया कि ‘राजभवन’ शब्द औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप ‘लोक भवन’ किया जाना चाहिए। हालांकि, इससे पहले भी कई प्रतीकात्मक परिवर्तन किए गए हैं…जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना। गणतंत्र दिवस समारोह में अंग्रेज़ी धुनों के स्थान पर भारतीय धुनों को शामिल करना और सरकारी कार्यों में 'भारत’ शब्द के उपयोग को बढ़ावा देना।
