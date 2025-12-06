यूथ कांग्रेस के बड़े नेता को हटाया, आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का कड़ा फैसला

MP Congress- मध्यप्रदेश में यूथ कांग्रेस के एक बड़े नेता को पद से हटा​ दिया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने पर ये कार्रवाई की गई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कड़ा फैसला लेते हुए भोपाल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकित दुबे को हटा दिया है। उनके स्थान पर अमित खत्री को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंकित दुबे पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप लगे थे। शिकायत के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में अंकित दुबे द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने की पुष्टि हुई। तथ्य सामने आने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने सख्त फैसला लेते हुए उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया।