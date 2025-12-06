एमपी में बाल बाल बचे विधायक, भोपाल-जबलपुर हाईवे पर हुई कार की भीषण भिड़ंत

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta- मध्यप्रदेश के एक विधायक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए। भोपाल जबलपुर हाईवे पर उनकी कार से गलत दिशा से आई एक अन्य कार टकरा गई। दोनों कारों की भीषण भिड़ंत के बावजूद विधायक और अन्य कार सवार सुरक्षित रहे। बिछिया के विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कार एक्सीडेंट की जानकारी दी।