भोपाल

एमपी में बाल बाल बचे विधायक, भोपाल-जबलपुर हाईवे पर हुई कार की भीषण भिड़ंत

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta - बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा की कार को मारी टक्कर, रायसेन में हुआ हादसा

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 06, 2025

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta narrowly escaped a car accident

बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचे

Bichhiya MLA Narayan Singh Patta- मध्यप्रदेश के एक विधायक कार एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए। भोपाल जबलपुर हाईवे पर उनकी कार से गलत दिशा से आई एक अन्य कार टकरा गई। दोनों कारों की भीषण भिड़ंत के बावजूद विधायक और अन्य कार सवार सुरक्षित रहे। बिछिया के विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर कार एक्सीडेंट की जानकारी दी।

विधायक नारायण सिंह पट्टा शनिवार देर शाम हादसे का शिकार हो गए। भोपाल जबलपुर हाईवे पर उनकी कार को गलत दिशा से आ रही दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। जबर्दस्त टक्कर से कार क्षतिग्रस्त हो गई हालांकि विधायक नारायण सिंह व अन्य कार सवारों को जरा भी चोट नहीं आई।

विधायक नारायण सिंह ने बताया कि भोपाल से जबलपुर होते हुए घर लौटने के दौरान हादसा हो गया। भोपाल जबलपुर हाईवे पर रायसेन जिले के खोड़ी जमुनिया गांव के पास गलत दिशा से आ रही एक कार ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी।एक्सीडेंट गंभीर था लेकिन किसी को चोट नहीं आई। मुझ सहित सभी कार सवार एकदम सुरक्षित हैं।

कार ने गलत दिशा से टक्कर मारी

विधायक नारायण सिंह के मुताबिक जिस कार ने गलत दिशा से हमारी कार को टक्कर मारी, उसमें सवार सभी लोग शराब के नशे में थे। उन्होंने लोगों से अनुरोध भी किया कि कृपया शराब पीकर वाहन न तो चलाएं और न ही किसी को चलाने दें।

कार हादसे की सूचना मिलते ही तेंदूखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा ने विधायक नारायण सिंह की कुशल क्षेम पूछी। उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराए। बिछिया विधायक नारायण सिंह ने सोशल मीडिया पर इसके लिए पूर्व विधायक संजय शर्मा का आभार जताया।

