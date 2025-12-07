25 साल बाद सबसे ज्यादा ठंडी हुई रात, अगले 48 घंटे cold wave का Alert

शहर में बीती गुरुवार की रात से ही मौसम सर्द होने लगा था और उत्तरी सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया था। इसके कारण शनिवार को फिर तापमान में गिरावट हुई और अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री कम रहा। इसके चलते शहर में शीत लहर की स्थिति रही। पिछले दो दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। सर्द हवा के कारण दिन में धूप के बावजूद भी लोगों को ठंडक का अहसास होता रहा और लोग गर्म कपड़े पहने हुए नजर आए।