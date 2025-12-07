कड़ाके की ठंड से ठिठुरा एमपी, पहली बार 4 डिग्री पहुंचा पारा, 7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। जहां से ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही है। जिससे पूरा एमपी ठिठुर रहा है। शनिवार को भी कई शहरों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। आज रविवार को भोपाल, सीहोर राजगढ़, और सिवनी में शीतलहर चलने का अलर्ट है। वहीं कल सोमवार को भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल, सीहोर और सिवनी में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है।