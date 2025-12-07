7 December 2025,

Sunday

भोपाल

कड़ाके की ठंड से ठिठुरा एमपी, पहली बार 4 डिग्री पहुंचा पारा, 7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

Cold Wave Alert : एमपी में कड़ाके की ठंड से पूरा राज्य ठिठुर गया है। सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर आ पहुंचा है। जबकि, 26 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

Cold Wave Alert

7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट (Photo Source- Patrika)

Cold Wave Alert :मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने से पूरा राज्य ठिठुर गया है। आलम ये है कि, सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर आ पहुंचा है। जबकि, 26 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। रात के साथ ही दिन में भी सर्दी बढ़ी है। वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आगामी दो दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। जहां से ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही है। जिससे पूरा एमपी ठिठुर रहा है। शनिवार को भी कई शहरों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। आज रविवार को भोपाल, सीहोर राजगढ़, और सिवनी में शीतलहर चलने का अलर्ट है। वहीं कल सोमवार को भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल, सीहोर और सिवनी में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

सीजन में पहली बार 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा

एमपी में शुक्रवार-शनिवार की रात पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे गया। प्रदेश के 26 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। प्रदेश में सबसे ठंडा शहडोल जिले का कल्याणपुर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। उमरिया में 4.8 डिग्री और राजगढ़ में 5 डिग्री रहा। जबकि, रीवा में 5.4 डिग्री, छतरपुर के नौगांव में 5.7 डिग्री, इंदौर में 6.2 डिग्री, खजुराहो में 6.4 डिग्री, रायसेन में 7.4 डिग्री, सतना और दमोह में 7.5 डिग्री रहा।

यहां भी 10 डिग्री से नीचे तापमान

वहीं, ग्वालियर में 7.6 डिग्री, जबलपुर में 7.8 डिग्री, मंडला में 8 डिग्री, मलाजखंड में 8.1 डिग्री, भोपाल में 8.2 डिग्री, दतिया में 8.3 डिग्री, गुना में 8.4 डिग्री, बैतूल में 8.5 डिग्री, सीधी में 8.6 डिग्री, छिंदवाड़ा में 8.8 डिग्री, धार में 9.1 डिग्री, श्योपुर, सिवनी और नरसिंहपुर में 9.4 डिग्री, सागर में 9.9 डिग्री दर्ज किया गया।

Published on:

07 Dec 2025 10:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कड़ाके की ठंड से ठिठुरा एमपी, पहली बार 4 डिग्री पहुंचा पारा, 7 और 8 दिसंबर को शीतलहर का अलर्ट

