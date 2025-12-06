एमपी में युवा कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म का आरोप, युवतियों-महिलाओं ने मचाया बवाल

MP Congress- मध्यप्रदेश में युवा कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सड़क पर आ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय नेतृत्व ने कड़ा फैसला लेते हुए भोपाल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकित दुबे को हटा दिया। उनपर अपने आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप लगे थे जो जांच में सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर अंकित दुबे को पद से हटाकर उनके स्थान पर अमित खत्री को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब उनका भी विरोध शुरु हो गया है। नव नियु​क्त जिलाध्यक्ष अंकित दुबे पर दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए कई युवतियों और महिलाओं ने पार्टी कार्यालय के सामने हंगामा किया। उन्हें पद से हटाने व पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की।