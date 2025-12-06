Government Job : एमपी में होगी हजारों होमगार्ड जवानों के पद पर भर्ती, सीएम ने की घोषणा

राजधानी भोपाल में आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। होमगार्ड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परेड की सलामी ली। इस असवर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने कहा- सिंहस्थ के लिए 5 हजार होमगार्ड की भर्ती होगी। बैगा, सहरिया, भारिया बटालियन बनेगी। मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार की घोषणा की। 10 टीम को 51-51 हजार की घोषणा की है। हर साल पुरस्कार दिया जाएगा।