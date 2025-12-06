एमपी के इन किसानों को मिलेगा ‘लखपति किसान’ सम्मान, सीएम मोहन ने कर दी बड़ी घोषणा

MP Farmer Award :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूबे के हजारों किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि, जिस तरह लखपति दीदी की तरह लखपति बीघा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक बीघा से एक लाख रूपए की कमाई करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाए। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें बाजार में अपनी उपज का सीधा लाभ दिलाने के लिए जरूरी व्यवस्था हो।