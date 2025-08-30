दोस्त की गर्लफ्रेंड ने पिलाई जमकर शराब फिर लॉन्ग ड्राइवर पर ले जाकर…

जबलपुर के रांझी इलाके में रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर नितिन विश्वकर्मा की लाश 4 दिन पहले 26 अगस्त को बरगी के सगड़ा नहर में मिली थी। नितिन 24 अगस्त की रात को अपनी इनोवा कार लेकर घर से निकला था जिसके बाद वापस न लौटने पर परिजन ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। दो दिन बाद 26 अगस्त को नितिन की लाश मिलने के साथ उसकी कार भी बरामद कर ली गई। शुरूआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नितिन की हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की और आरोपियों तक पहुंच गई।