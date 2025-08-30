दोस्त की गर्लफ्रेंड ने पिलाई जमकर शराब फिर लॉन्ग ड्राइवर पर ले जाकर…

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कत्ल की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक युवती भी शामिल है। वारदात का मास्टरमाइंड मृतक का बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर ही निकला है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड और ड्राइवर के साथ मिलकर बचपन के दोस्त को मौत के घाट उतरवाया था और लाश को नहर में फिंकवा दिया था।
जबलपुर के रांझी इलाके में रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर नितिन विश्वकर्मा की लाश 4 दिन पहले 26 अगस्त को बरगी के सगड़ा नहर में मिली थी। नितिन 24 अगस्त की रात को अपनी इनोवा कार लेकर घर से निकला था जिसके बाद वापस न लौटने पर परिजन ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। दो दिन बाद 26 अगस्त को नितिन की लाश मिलने के साथ उसकी कार भी बरामद कर ली गई। शुरूआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने नितिन की हत्या की बात सामने आने पर पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की और आरोपियों तक पहुंच गई।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नितिन विश्वकर्मा की हत्या में उसके बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर रमनदीप उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी और ड्राइवर तौकीर शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला कि नितिन ने अपने बचपन के दोस्त रमनदीप के साथ मिलकर साल 2024 में बैंक से दो हाइवा गाड़ियां फाइनेंस कराए थे। पूरा कारोबार रमनदीप देख रहा था और हिसाब किताब भी उसी के पास रहता था। करीब एक महीने दोनों के बीच बिजनेस को लेकर विवाद हुआ था।
आरोपी रमनदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी व ड्राइवर तौकीर के साथ मिलकर नितिन की हत्या का प्लान बनाया। उसने प्लानिंग के तहत गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को नितिन के करीब भेजा और फिर घटना वाले दिन मीनाक्षी ने नितिन को बुलाया और फिर उसे शराब पिलाई। इसके बाद लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसे बरगी ले गई। ड्राइवर तौकीर उनका लगातार पीछा कर रहा था और रमनदीप दोनों को गाइड कर रहा था। बरगी पहुंचने पर जब नितेश शराब के नशे में था तभी मीनाक्षी और तौकीर ने रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को नहर में फेंक दिया था।