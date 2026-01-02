World Ramayana Conference 2026 में लुभा रहीं श्रीराम की 36 शैलियों में तैयार 36 कलाएं

World Ramayana Conference 2026 : संस्कारधानी में मंगलवार से शुरू हो रही वल्र्ड रामायण कॉन्फ्रेंस 2026 की प्रदर्शनी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां लगी प्रदर्शनी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की &6 शैलियों में तैयार की गई पेंटिंग्स दर्शकों को लुभा रही हैं। इस विशेष प्रदर्शनी में देशभर के विभिन्न रा’य व क्षेत्रों की कला शैलियों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसमें हर शैली में भगवान श्रीराम के जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। महावीर में जहां उनका पराक्रम दिखाया गया है तो आज्ञा पालक में एक पुत्र का पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा रामायण के सभी प्रमुख कांड और अध्याय को इन पेंटिंग में देखा जा सकता है।