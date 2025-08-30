Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

दिल्ली से एमपी खींच लाया लालच, पैसे लेते ही ब्लैकमेलर पकड़ाया..

mp news: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाया, दिल्ली से आकर उज्जैन की होटल में बुलाकर रेप किया और वीडियो बनाकर ऐंठ रहा था रूपये...।

उज्जैन

Shailendra Sharma

Aug 30, 2025

ujjain news
Delhi Blackmailer Boy Caught in Ujjain Raped Minor Girl (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने जाल बिछाकर नाबालिग से रेप कर उसे ब्लैकमेल करने वाले शातिर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है जिसे पुलिस ने नाबालिग फरियादिया के जरिए पैसे देने का लालच देकर दिल्ली से उज्जैन बुलवाया और जैसे ही उज्जैन में आरोपी पैसे लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसे धरदबोचा। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोस्ती की थी और फिर उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिए थे।

इंस्टाग्राम पर फंसाया

उज्जैन शहर की रहने वाली नाबालिग ने बीते दिनों पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि करीब आठ महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए दिल्ली के रहने वाले सुमित दास से हुई थी। फिर एक दिन दिल्ली से सुमित उससे मिलने के लिए उज्जैन आया और नीलगंगा इलाके की होटल में बुलाकर उसके साथ रेप किया। रेप करते वक्त आरोपी ने वीडियो और फोटो ले लिए जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और हजारों रूपये ले चुका है।

लालच देकर दिल्ली से एमपी बुलाया

पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की और फिर जाल बिछाकर नाबालिग के जरिए फोन कर आरोपी सुमित दास को पैसे लेने के लिए उज्जैन आने के लिए कहा। जैसे ही आरोपी सुमित दास पैसे लेने के लिए उज्जैन आया तो पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से नाबालिग के अश्लील वीडियो और फोटो भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी सुमित ने और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है।

Published on:

30 Aug 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / दिल्ली से एमपी खींच लाया लालच, पैसे लेते ही ब्लैकमेलर पकड़ाया..

