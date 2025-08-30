दिल्ली से एमपी खींच लाया लालच, पैसे लेते ही ब्लैकमेलर पकड़ाया..

mp news: मध्यप्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने जाल बिछाकर नाबालिग से रेप कर उसे ब्लैकमेल करने वाले शातिर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है जिसे पुलिस ने नाबालिग फरियादिया के जरिए पैसे देने का लालच देकर दिल्ली से उज्जैन बुलवाया और जैसे ही उज्जैन में आरोपी पैसे लेने पहुंचा तो पुलिस ने उसे धरदबोचा। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोस्ती की थी और फिर उसके साथ रेप कर अश्लील वीडियो बना लिए थे।
उज्जैन शहर की रहने वाली नाबालिग ने बीते दिनों पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि करीब आठ महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए दिल्ली के रहने वाले सुमित दास से हुई थी। फिर एक दिन दिल्ली से सुमित उससे मिलने के लिए उज्जैन आया और नीलगंगा इलाके की होटल में बुलाकर उसके साथ रेप किया। रेप करते वक्त आरोपी ने वीडियो और फोटो ले लिए जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और हजारों रूपये ले चुका है।
पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की और फिर जाल बिछाकर नाबालिग के जरिए फोन कर आरोपी सुमित दास को पैसे लेने के लिए उज्जैन आने के लिए कहा। जैसे ही आरोपी सुमित दास पैसे लेने के लिए उज्जैन आया तो पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से नाबालिग के अश्लील वीडियो और फोटो भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी सुमित ने और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है।