दिल्ली से एमपी खींच लाया लालच, पैसे लेते ही ब्लैकमेलर पकड़ाया..

पुलिस ने नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की और फिर जाल बिछाकर नाबालिग के जरिए फोन कर आरोपी सुमित दास को पैसे लेने के लिए उज्जैन आने के लिए कहा। जैसे ही आरोपी सुमित दास पैसे लेने के लिए उज्जैन आया तो पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से नाबालिग के अश्लील वीडियो और फोटो भी मिले हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी सुमित ने और भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है।