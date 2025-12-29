दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

indore metropolitan area - demo pic
Ujjain- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने नानाखेड़ा स्टेडियम में करीब 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। युवाओं को ध्यान में रख तैयार की गई तीन महत्वपूर्ण पहल का एक साथ लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय (Coding for All), UtkarshUjjain.com वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही कौशल सेतु इंडस्ट्री-लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने उज्जैन के पुराने हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचों के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ लगाने की भी घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा होगा जोकि देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के सिंहस्थ- 2028 का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक मेला इस बार अनूठा साबित होगा। 30 किलोमीटर लंबे घाटों में 24 घंटे में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शिप्रा के शुद्ध जल में स्नान/आचमन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ को बेहतर बनाने के लिए उज्जैन में 2675 करोड़ रुपए की लागत के 33 प्रमुख कार्यों को मंजूरी दी है।
श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी दिशा में उज्जैन में आधुनिक मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहां एक नया इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने कैम्पस में नया आईटी पार्क और साइंस सिटी बनाई जा रही है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर-उज्जैन के बीच भविष्य में मेट्रो दौड़ेगी लेकिन उससे पहले वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। शहर के चिंतामण गणेश स्टेशन को भी मुख्य स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहनपुरा में भी एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा। उज्जैन के पास बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जिससे श्रद्धालु सीधे महाकाल के पास में ही उतर सकेंगे।
कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने बड़ा तथ्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन अब इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा होगा। यह कुल 14 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव के मुताबिक दिल्ली के बाद देश का यह दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है। इसमें उज्जैन संभाग के शाजापुर, शुजालपुर, देवास और रतलाम भी शामिल होंगे।
उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि उज्जैन जिले के गांव-गांव तक चौड़ी सड़कें बन रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए पहले भी इस शहर को अनेक सौगातें दी हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, विधायक जितेंद्र पंड्या, उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल आदि भी उपस्थित थे।
