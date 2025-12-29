दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

Ujjain- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने नानाखेड़ा स्टेडियम में करीब 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। युवाओं को ध्यान में रख तैयार की गई तीन महत्वपूर्ण पहल का एक साथ लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय (Coding for All), UtkarshUjjain.com वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही कौशल सेतु इंडस्ट्री-लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने उज्जैन के पुराने हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचों के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ लगाने की भी घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा होगा जोकि देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है।