29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

Ujjain Indore Metropolitan area- देश के दूसरा सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ेगा उज्जैन, सीएम ने बताया बड़ा तथ्य

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

deepak deewan

Dec 29, 2025

metropolitan area

indore metropolitan area - demo pic

Ujjain- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन को अनेक सौगातें दीं। उन्होंने नानाखेड़ा स्टेडियम में करीब 129 करोड़ रुपए की लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। युवाओं को ध्यान में रख तैयार की गई तीन महत्वपूर्ण पहल का एक साथ लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रोजेक्ट स्वाध्याय (Coding for All), UtkarshUjjain.com वेब पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही कौशल सेतु इंडस्ट्री-लीड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने उज्जैन के पुराने हॉकी स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचों के लिए आधुनिक एस्ट्रोटर्फ लगाने की भी घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा होगा जोकि देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के सिंहस्थ- 2028 का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का यह सबसे बड़ा धार्मिक मेला इस बार अनूठा साबित होगा। 30 किलोमीटर लंबे घाटों में 24 घंटे में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शिप्रा के शुद्ध जल में स्नान/आचमन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ को बेहतर बनाने के लिए उज्जैन में 2675 करोड़ रुपए की लागत के 33 प्रमुख कार्यों को मंजूरी दी है।

श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी दिशा में उज्जैन में आधुनिक मेडिसिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहां एक नया इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने कैम्पस में नया आईटी पार्क और साइंस सिटी बनाई जा रही है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर-उज्जैन के बीच भविष्य में मेट्रो दौड़ेगी लेकिन उससे पहले वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। शहर के चिंतामण गणेश स्टेशन को भी मुख्य स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहनपुरा में भी एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा। उज्जैन के पास बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है जिससे श्रद्धालु सीधे महाकाल के पास में ही उतर सकेंगे।

देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने बड़ा तथ्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन अब इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा होगा। यह कुल 14 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव के मुताबिक दिल्ली के बाद देश का यह दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया बनने जा रहा है। इसमें उज्जैन संभाग के शाजापुर, शुजालपुर, देवास और रतलाम भी शामिल होंगे।

उज्जैन जिले के गांव-गांव तक चौड़ी सड़कें

उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि उज्जैन जिले के गांव-गांव तक चौड़ी सड़कें बन रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए पहले भी इस शहर को अनेक सौगातें दी हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, विधायक जितेंद्र पंड्या, उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल आदि भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में बना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण
भोपाल
CM Mohan Yadav will inaugurate Dhawari Cricket Stadium in Satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 08:02 pm

Published on:

29 Dec 2025 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस शहर में टूरिस्टों का सैलाब, 3 दिन में पहुंचे 5.50 लाख लोग

5.50 lakh tourists arrived in Ujjain in 3 days
उज्जैन

IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी मैदान में उतरे तो पिच उखाड़ देंगे नागा साधु, होगा बॉयकॉट

ipl
उज्जैन

जूना अखाड़े के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, लिखा- 'एक महीने में अल्लाह से मिलवाएंगे'

mahant mohan bharti
उज्जैन

कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी, देखें List

MP Board exam
उज्जैन

किसने की थी राजा की हत्या ? परिवार ने जानने के लिए कराया तांत्रिक अनुष्ठान

Raja Raghuvanshi murder case
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.