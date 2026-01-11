एमपी में 500 मीटर पहले आ जाएगा अंधे मोड़ और ब्लैक स्पॉट का अलर्ट, आसान हुआ कार का सफर

बता दें कि लोकपथ 2.0 Lokpath 2-0 App पुराने एप का नया वर्जन है। यह वाहन चालक को पूरे रास्ते अपडेट करता रहेगा। सड़कों पर कहां टोल प्लाजा है, कहां पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन हैं, इसकी जानकारी देगा। आसपास के धर्मस्थलों, दर्शनीय स्थलों के साथ इमरजेंसी सेवाओं के बारे में भी बताएगा। लोकपथ ऐप सड़कों के गड्ढे के बारे में बता देगा। यात्रा के दौरान आगे आने वाले ब्लैक स्पॉट, अंधे मोड़ की 500 मीटर पहले ही जानकारी दे देगा। लोकपथ ऐप संकरी सड़क या अनधिकृत कट के बारे में भी बताएगा। इतना ही नहीं, यात्रा मार्ग के मौसम तेज हवा, आंधी, बरसात की भी जानकारी देगा।