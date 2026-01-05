दूषित पानी पीने से 7 दिन बाद भी हालात खराब, 65 मरीज भर्ती, 16 ICU में खतरे में जिंदगी

Indore Water Contamination Case: नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा इंदौर-1 में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद भी जिम्मेदार हालात नहीं संभाल पा रहे। 7 दिन से भागीरथपुरा में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को संजीवनी क्लीनिक पर 65 नए मरीज पहुंचे। इनमें 28 को दस्त की शिकायत थी। इनमें ऐसे भी मरीज हैं, जिन्हें तीन-चार दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उल्टी-दस्त से परेशान हैं। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवा दी, कुछ को रेफर करना पड़ा। आंगनवाड़ी केंद्र में भी बने कैंप में बीमार बुजुर्ग और बच्चे पहुंचे। इसी के साथ अब तक दूषित पानी से बीमार मरीजों की संख्या करीब 1800 हो गई। इनमें से करीब 600 अलग अस्पतालों में भर्ती रहे।