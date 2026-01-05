कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की चपेट में एमपी, शीतलहर के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित

कड़ाके की ठंड के चलते इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं, भोपाल समेत कुछ जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने 05 और 06 जनवरी को कक्षा पहली से 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। प्रदेश में अबतक इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, शाजापुर, आगर मालवा और देवास में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। भोपाल में जिला शिक्षा अधिकारी एन.के अहिरवार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सोमवार से 8वीं क्लास तक सभी स्कूल सुबह 9.30 बजे से संचालित होंगे।