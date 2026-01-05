5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंदौर में दूषित पानी का कहर, फिर 65 मरीज पहुंचे क्लिनिक, 16 अब भी ICU में

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हड़कंप मच गया है। अब तक 1500 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और रविवार को भी 65 नए मरीज अस्पताल पहुंचे। हालत इतनी गंभीर है कि 16 मरीज अभी भी आईसीयू (ICU) में भर्ती हैं। इस बड़ी लापरवाही के बाद सरकार ने नगर निगम आयुक्त को पद से हटा दिया है। जानें इलाके के ताज़ा हालात और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

Indore contaminated water

Indore contaminated water (photo:patrika.com)

Contaminated Water Crisis in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी-दस्त के मरीज सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें तीन से चार दिनों तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब वे उल्टी-दस्त से पीडि़त हो रहे हैं। रविवार को संजीविनी क्लिनिक में 65 मरीज पहुंचे, जिनमें से 28 मरीज दस्त की समस्या से ग्रस्त पाए गए। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दीं, जबकि कुछ मरीजों को आगे के उपचार के लिए रैफर करना पड़ा।

क्षेत्र में अब तक लगभग 1500 से 1800 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 600 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार तक लगभग 150 मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, जिनमें से 16 मरीज आईसीयू में उपचाररत हैं।

मौतों की जांच के लिए बनाई गई टीम


भागीरथपुरा में अब तक 16 मरीजों की मौत होने की पुष्टि परिजनों ने की है। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने उल्टी-दस्त से केवल 4 मौतों की पुष्टि की है। अन्य मौतों के मामलों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ऑडिट कराएगा। इस ऑडिट टीम में स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डायरेक्टर, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन सहित अन्य सदस्य शामिल रहेंगे।

टीम भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। इस मामले में सरकार ने इंदौर में नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को उनके पद से हटा दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ समय पहले ही यादव को हटाने के लिए विभाग को नोटशीट लिखी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 02:29 am

Hindi News / National News / इंदौर में दूषित पानी का कहर, फिर 65 मरीज पहुंचे क्लिनिक, 16 अब भी ICU में

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.