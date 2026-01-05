इंदौर में दूषित पानी का कहर, फिर 65 मरीज पहुंचे क्लिनिक, 16 अब भी ICU में

Contaminated Water Crisis in Indore: मध्यप्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में उल्टी-दस्त के मरीज सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें तीन से चार दिनों तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब वे उल्टी-दस्त से पीडि़त हो रहे हैं। रविवार को संजीविनी क्लिनिक में 65 मरीज पहुंचे, जिनमें से 28 मरीज दस्त की समस्या से ग्रस्त पाए गए। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दीं, जबकि कुछ मरीजों को आगे के उपचार के लिए रैफर करना पड़ा।