इंदौर ही नहीं, भोपाल में भी पानी का सिस्टम फेल, तब भी बैक्टीरिया मिला पानी पी रहे थे लोग

कैग रिपोर्ट में दोनों निगम सामाजिक क्षेत्र के ऑडिट में जल प्रदाय व्यवस्था में फैल थे। फिल्टर प्लांट व टंकियों से पानी वितरण में 30 से 70% की रेंज का अंतर था। पानी की बर्बादी रोकने की व्यवस्था नहीं, लीकेज पता लगाने को डिटेक्शन सेल भी निगमों में नहीं थे। वॉल्व व सप्लाई सिस्टम में प्रवाह मीटर नहीं लगाए। जलापूर्ति की निगरानी का सिस्टम नहीं था। 2013 से 2018 तक इंदौर-भोपाल में 4481 पानी सैंपल फेल हुए। 54 सैंपलों में से 10 खराब थे। इनमें गंदा पानी, फिकल कॉलीफॉर्म मिला। फिर भी 5 साल में जिम्मेदारों ने सिस्टम नहीं बनाया। नतीजा, इंदौर में गंदे पानी से हैजा फैला, 16 मौतें हुई। अभी अस्मतालों में 149 मरीज हैं। 20 आइसीयू में हैं।