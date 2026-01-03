भागीरथपुरा की गलियों में पसरा मातम, एंबुलेंस का सायरन सुनकर रहवासियों का कांप जाता है दिल

देश के सबसे स्च्छ शहर के नाम से पहचान रखने वाले मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके की 14 गलियों में हर तरफ आंसू और चीत्कार की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अधिकारियों, नेता लगाताक आते जाते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया भी गली के हर नुक्कड़ पर का जमावड़ा है, लेकिन रहवासियों के चेहरे का पानी उतरा हुआ है। उनके चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही है। हालात ये हैं कि, एंबुलेंस का सायरन गूंजते ही लोग किसी अंजान आशंका के चलते घरों से बाहर निकलकर देखने लगते हैं।