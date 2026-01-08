8 जनवरी 2026,

गुरुवार

ग्वालियर

ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में भीषण ठंड को देखते हुए दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

less than 1 minute read
ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Jan 08, 2026

cold-in-mp

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में शीतलहर और भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। इसी बीच ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक के बच्चों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा बाहरवीं तक के लिए स्कूलों का समय 10.30 से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।

सभी स्कूलों पर लागू रहेंगे आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी ने बताया कि यह आदेश अत्यधिक ठंड की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य, सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। यह आदेश ग्वालियर जिले में संचालित एमपी बोर्ड, सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय व शासन से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

इंदौर में स्कूलों के समय में बदलाव

इंदौर में शीतलहर और तापमान में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए शासकीय/अशासकीय/सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई/ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं समस्त बोर्ड से सबंद्ध विद्यालयों की कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वी तक, एवं आंगनवाडी के छात्र-छात्राओं हेतु 8 जनवरी से आगामी आदेश तक विद्यालय का संचालन प्रातः 09.30 बजे से पूर्व नहीं किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा परीक्षा इत्यादि पूर्ववत संचालित रहेगी।

Published on:

08 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

