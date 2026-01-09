सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान! हाईकोर्ट ने बढ़ाई राजीनामे की समय-सीमा

फोटो सोर्स- jyotiraditya scindia fb
MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआओं के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में राजीनामे की समय-सीमा बढ़ा दी है। बुआओं की ओर से आवेदन पेश कर कोर्ट को अवगत कराया गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई की तिथि 10 फरवरी 2026 निर्धारित है।
ऐसे में समझौता आवेदन दाखिल करने के लिए पूर्व में दी गई 90 दिनों की अवधि को बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही के निस्तारण की तिथि के बाद अतिरिक्त 30 दिन तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया, ताकि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। कोर्ट ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
ज्योतिरादित्य और उनकी बुआ वसुंधरा राजे, ऊषा राजे और यशोधरा राजे के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद में गत सितंबर में याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने 90 दिन में जिला न्यायालय में समझौता प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बुआओं के आवेदन पर यह सीमा 30 दिन बढ़ाई गई है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग