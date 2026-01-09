9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 09, 2026

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे

दानाओली निवासी योगेश नारायण शर्मा का जन्म 1955 में हुआ। वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं, मगर एक सवाल ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया 2003 में आपने कहां वोट डाला था? बीएलओ के सामने वे यह नहीं बता सके। नतीजा, पूरे परिवार के नाम नो मैपिंग में चले गए। परिवार के पांच सदस्य, सबकी स्थिति एक जैसी। राहत बस इतनी कि योगेश के पास पासपोर्ट था, उसी आधार पर सत्यापन हो पाया। लेकिन हर मतदाता के पास पासपोर्ट कहां? योगेश अकेले नहीं हैं। शहर में हजारों मतदाता इसी उलझन से जूझ रहे हैं। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं। नोटिस के साथ दस्तावेजों सूची मतदाताओं के पास भी भेजी गई है।

दरअसल 23 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ। सामने आया कि 68,540 मतदाता 2003 की सूची से लिंक नहीं हुए। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर 12 तय दस्तावेजों में से प्रमाण मांगे। अब तक 28,839 मतदाताओं को नोटिस मिल चुके हैं, जिनमें 3,219 ने अपना पक्ष रखा और 1,538 ने दस्तावेज अपलोड किए। समस्या यह है कि जिनके पास सूचीबद्ध 12 दस्तावेजों में से एक भी नहीं, उन्हें सात दिन का समय दिया जा रहा है।

राशन कार्ड, समग्र आइडी व आधार कार्ड ही पेश कर पा रहे

- पहचान के लिए मतदाता राशन कार्ड, समग्र आइडी व आधार कार्ड ही पेश कर पा रहे हैं। ये दस्तावेज स्वीकार नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आयोग की सूची में इन दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है।

- नौ मैपिंग में अशिक्षित मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस कारण जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। इस कारण ये दस्तावेज नहीं है।

- भूमिहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनके पास जमीन के कागज भी नहीं हैं।

- 2003 में वोट कहां डाला था। यह भी याद नहीं है। इस कारण 2003 का बूथ नहीं तलाश पा रहे हैं।

- दस्तावेज पेश करने के लिए 7 दिन का मौका मिला है। यदि दस्तावेज पेश नहीं कर पाते हैं तो नाम कट जाएगा।

दस्तावेज अपलोड की स्थिति

विधानसभा सुनवाई दस्तावेज अपलोड

ग्वालियर ग्रामीण 342 57

ग्वालियर 547 199

ग्वालियर पूर्व 680 219

ग्वालियर दक्षिण 723 896

भितरवार 318 160

डबरा 609 7

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान! हाईकोर्ट ने बढ़ाई राजीनामे की समय-सीमा

jyotiraditya scindia
ग्वालियर

ठंड ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे इस जिले में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Cold breaks record gwalior temperature drop severe cold Jet Stream Winds
ग्वालियर

ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

cold-in-mp
ग्वालियर

50 से 100% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट, वार्ड नहीं ‘सेक्टर’ तय करेंगे दाम

Property rates
ग्वालियर

रात के अंधेरे में गायब हो रहा चीता, सैटेलाइट से लोकेशन ट्रेस कर पहुंच रही वन विभाग की टीम

ग्वालियर के आसपास के जंगलों में इन दिनों एक रहस्यमयी मेहमान की मौजूदगी ने वन विभाग से लेकर ग्रामीणों तक की धडकऩें बढ़ा दी हैं।
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.