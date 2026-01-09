आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

दानाओली निवासी योगेश नारायण शर्मा का जन्म 1955 में हुआ। वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं, मगर एक सवाल ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया 2003 में आपने कहां वोट डाला था? बीएलओ के सामने वे यह नहीं बता सके। नतीजा, पूरे परिवार के नाम नो मैपिंग में चले गए। परिवार के पांच सदस्य, सबकी स्थिति एक जैसी। राहत बस इतनी कि योगेश के पास पासपोर्ट था, उसी आधार पर सत्यापन हो पाया। लेकिन हर मतदाता के पास पासपोर्ट कहां? योगेश अकेले नहीं हैं। शहर में हजारों मतदाता इसी उलझन से जूझ रहे हैं। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे हैं। नोटिस के साथ दस्तावेजों सूची मतदाताओं के पास भी भेजी गई है।