ठंड ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे इस जिले में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

शहर में पिछले आठ दिनों से कोहरा छा रहा है। गुरुवार को स्थिति यह रही कि दिन और रात के तापमान का अंतर लगभग खाम हो गया। न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री रहा, जबकि दिन का पारा 10.4 डिग्री। महज 3 डिग्री के अंतर के कारण दिनभर रात जैसी ठिठुरन महसूस की गई। दृश्यता शून्य के करीध पहुंचने से वाहनों की रफ्तार थम गई। लोग अलाव व हीटरों के सहारे दुबके रहे। आआंगनबाड़ी केंवों को भी बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है. वहां केवल पोषण आहार का वितरण होगा। नगर निगम ने शहर में अलाव भी जलवाए।