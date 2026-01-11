11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सतना

मनरेगा, PM किसान, आयुष्मान, पीएम आवास योजना से कटेंगे कई नाम !

MP News: प्रदेश में पहली बार होने जा रहे इस तरह के सर्वे के दौरान सरकारी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की वास्तविक पहचान का अध्ययन किया जाएगा...

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Jan 11, 2026

Fake beneficiaries

Fake beneficiaries (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: भारत के महालेखापरीक्षक केन्द्र सरकार की 9 योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का लाभार्थी स्तर पर परीक्षण करने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में इसकी पायलट स्टडी के लिए सतना, बुरहानपुर और दतिया जिले का चयन किया गया है। प्रदेश में पहली बार होने जा रहे इस तरह के सर्वे के दौरान सरकारी योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की वास्तविक पहचान का अध्ययन किया जाएगा साथ ही योजना में लाभार्थियों के गलत समावेश की भी पहचान की जाएगी। योजनाएं से फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे।

चेक की जाएगी लाभार्थियों की स्थिति

इस सर्वे के लिए प्रधान के महालेखाकार कार्यालय की ओर से दो सदस्यीय विशेषज्ञ दल सतना पहुंच चुका है। विशेषज्ञ दल की निगरानी में नियुक्त की गई सर्वेक्षण एजेंसी इसका - भौतिक परीक्षण करेगी। महालेखापरीक्षक ने मनरेगा, पीएम किसान, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला सहित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का लाभार्थी स्तर पर जमीनी क्रियान्वयन का परीक्षण किया जाएगा।

देखा जाएगा कि पात्र लाभार्थियों की क्या स्थिति है। गलत लाभार्थी तो शामिल नहीं हैं । लाभार्थियों और लाभ में क्या मध्यस्थ है और उनकी भूमिका क्या ? निर्मित परिसंपत्तियों (घर, शौचालय) के अस्तित्व और उपयोग की स्थिति क्या हैं आदि देखे जाएंगे।

योजना के डेटाबेस से लाभार्थी का सत्यापन

सर्वेक्षण एजेंसी संबंधित योजनाओं के डेटाबेस के आधार पर परिणामों की पुष्टि के लिए लाभार्थी के यहां जाकर सर्वे करेगी। जिसका विश्लेषण करने के बाद योजनाओं को लेकर आगे की स्थितियों पर निर्णय लिया जा सकेगा। सतना जिले में इस टीम का क्वार्डिनेशन जिला पंचायत सीईओ कर रहे हैं।

हालांकि टीम किसी योजना का परीक्षण करने किस लाभार्थी का चयन कर रही है यह किसी से साझा नहीं कर रही है। सर्वे टीम चिन्हित लाभार्थियों का परीक्षण करने मैदानी स्तर पर बिना किसी जानकारी के पहुंच रही है।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / मनरेगा, PM किसान, आयुष्मान, पीएम आवास योजना से कटेंगे कई नाम !

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 5 तहसीलदार समेत 22 कर्मचारियों को थमाया नोटिस

satna
सतना

एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित

school
सतना

एमपी के सतना में अवैध मस्जिद पर तनाव, ढांचा ढहाने पहुंच गया लोगों का हुजूम

Satna structure
सतना

पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 56 पुलिसकर्मी इधर से उधर

सतना

HIV Blood Transfusion Case में एक्शन मोड में MP सरकार, डिप्टी CM ने दिए बड़े संकेत

MP HIV Blood Transfusion Case Update
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.