एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 5 तहसीलदार समेत 22 कर्मचारियों को थमाया नोटिस

बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के असंतोषजनक निराकरण को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने 22 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पाने वालों में सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) के साथ नागौद, उचेहरा, रामपुर, कोटर और बिरसिंहपुर के तहसीलदार शामिल हैं। इस दौरान कलेक्टर ने खाद वितरण एवं राशन वितरण की भी समीक्षा की। वहीं नर्मदा घाटी विकास बरगी नहर के समन्वय संबंधी निर्देशों में कलेक्टर ने कहा कि नागौद तहसील में सतना-पन्ना रेलखण्ड और बरगी नहर के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है। बरगी नहर के अवार्ड हेतु शेष प्रकरण अगले सप्ताह तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें। कलेक्टर ने एसडीएम नागौद को निर्देशित किया कि बुधवार सहित सप्ताह में दो दिन नर्मदा घाटी विकास के दोनों कार्यपालन यंत्री, एसडीओ, उपयंत्री और ठेकेदार की बैठक लेकर समीक्षा करें।