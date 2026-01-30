स्कूल रिपेयरिंग घोटाला: बिना निर्माण भुगतान का आंकड़ा 4 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा

लोक शिक्षण संचालनालय से 1 सितंबर को स्वीकृति मिलते ही हाईस्कूल सुलखमा के प्राचार्य ने निर्माण कार्य करने कथित तौर पर कोटेशन मंगाया जिसका कोई आदेश उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही 3 और 4 सितंबर को रीवा, सतना और भोपाल की ठेका कंपनियों के कोटेशन भी पहुंच गए। लेकिन किसी भी कोटेशन में संदर्भित आदेश का हवाला दर्ज नहीं था। सभी कोटेशन एक ही फार्मेट के थे और ठेका कंपनी के नाम बस अलग-अलग थे। इसके बाद 9 सितंबर को प्राचार्य सुलखमा ने विद्यालय में 24.65 लाख रुपए का निर्माण कार्य करने भोपाल की ठेका कंपनी वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्यादेश जारी किया। 9 को कार्यादेश जारी होता है और ठेका कंपनी वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 11 सितंबर को 23.81 लाख रुपए का बिल प्रस्तुत कर दिया। जिसके आधार पर 27 सितंबर को प्राचार्य ने इस राशि के भुगतान का स्वीकृत आदेश जारी कर दिया। प्राचार्य के स्वीकृत आदेश के दो दिन बाद 29 सितंबर को बीईओ ने भी भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर दिया और इसके बाद वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि इस अवधि तक काम प्रारंभ ही नहीं हुआ था। यही खेल रामनगर के 18 स्कूलों में किया गया।