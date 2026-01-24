एक्शन में कलेक्टर! 2 करोड़ से अधिक के घोटाले पर बीईओ के निलंबन का प्रस्ताव

जानकारी के अनुसार, बीईओ ने स्कूलों से निर्माण संबंधी प्रस्ताव चाहे थे। बीईओ ने जनपद शिक्षा केन्द्र के उपयंत्री और जिला शिक्षा केन्द्र के सहायक यंत्री से प्राक्कलन तैयार कर संचालनालय भेजा, लेकिन संयुक्त संचालक ने बदलाव कर मनमानी कार्य स्वीकृत किए। मसलन हाईस्कूल सुलखमा के प्राचार्य ने भवन की छत से पानी का रिसाव होने और भवन की कमी का प्रस्ताव भेजा, जिसके आधार पर बीईओ ने छत-भवन की मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष का प्रस्ताव 24.65 लाख के स्टीमेट के साथ भेजा, लेकिन संयुक्त संचालक राजेश मौर्य ने सुलखमा विद्यालय को साइकिल स्टैंड, पार्किंग शेड और लघु निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति देते हुए 24.65 लाख का आवंटन जारी किया।



जैसे ही आवंटन आदेश सुलखमा पहुंचा उसके तीन दिन में भोपाल से से कंपनी वाणी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पहुंच गई और उसने कार्यादेश 1 ही दिन में हासिल कर लिया और इसके दो दिन बाद बिल भी लगा बिना काम किए भुगतान लेकर चलती बनी।



संभागायुक्त को रामनगर साथ ही संभाग स्तर से इस मामले की जांच के लिए टीम गठित करने मनगर बीईओ के निलंबन का प्रस्ताव भेजा है। का भी प्रस्ताव भेजा गया है।- रानी बाटड, कलेक्टर मैहर

