1 कुत्ते ने 54 अपराधियों को पहुंचाया जेल, जुटाए अहम सुराग

वन विभाग की जांच पड़ताल के बाद स्पार्टन की मदत ली गई, जिसमें सामने आया कि शिकार से बाघ की मौत हुई और जंगल में बाघ को ठिकाने लगाने वाले शिकारियों के घर तक स्पार्टन पहुंच गया। इसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया। इसी तरह मैहर रेंज के पोड़ी बीट में तेंदुए को मारकर बांध में फेंक दिया गया था, डॉग स्क्वॉड की मदत से ही चार शिकारी पकड़े गए थे।