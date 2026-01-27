कलेक्ट्रेट में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को रघुराजनगर तहसील कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आ गया। जिससे उसकी जान चली गई। वह सेक्शन राइटर के पद पर कार्यरत थे।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को दोपहर 12 बजे करीब संजय मिश्रा तहसील कार्यलय अपने नियमित कार्य में लगे हुए थे। अचानक उन्हें चक्कर आया और वह कुर्सी पर बैठे-बैठे ही बेहोश होकर गिर पड़े। कार्यालय में मौजूद सहकर्मियों ने संभाला और अस्पताल ले जाने लगे।
अस्पताल पहुंचने से पहले ही संजय मिश्रा ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी नौकरी में सिर्फ 3 साल ही बचे थे। वह पहले से ही हृदय रोगी थे। मौत की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। मौत की खबर सुनते ही परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रोक-रोकर बुरा हाल है। सहकर्मियों ने बताया कि संजय मिश्रा बेहद ईमानदार, सरल-स्वभाव और समर्पित कर्मचारी थे। उनके अचानक चले जाने के कारण सभी स्तब्ध हैं। अधिकारियों ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मिश्रा विभाग ने ईमानदार कर्मचारी को खो दिया है। ये सभी के लिए गहरा आघात है।
डॉक्टर के मुताबिक, बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, नींद की कमी और असंतुलित खान-पान स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहे हैं। साथ ही सर्दी के मौसम में ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है।
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
