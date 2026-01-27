कलेक्ट्रेट में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

अस्पताल पहुंचने से पहले ही संजय मिश्रा ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी नौकरी में सिर्फ 3 साल ही बचे थे। वह पहले से ही हृदय रोगी थे। मौत की खबर सुनते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। मौत की खबर सुनते ही परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रोक-रोकर बुरा हाल है। सहकर्मियों ने बताया कि संजय मिश्रा बेहद ईमानदार, सरल-स्वभाव और समर्पित कर्मचारी थे। उनके अचानक चले जाने के कारण सभी स्तब्ध हैं। अधिकारियों ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि मिश्रा विभाग ने ईमानदार कर्मचारी को खो दिया है। ये सभी के लिए गहरा आघात है।