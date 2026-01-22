एमपी में बेटे का ड्रिंक एंड ड्राइव चालान कटा, पता चलते ही शिक्षक पिता की थमी सांसें

teacher dies heart attack son drink and drive challan (मृतक शिक्षक रामप्रसाद वर्मा की फाइल फोटो)
mp news: मध्यप्रदेश के सतना में एक सरकारी शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 57 वर्षीय शिक्षक रामप्रसाद वर्मा गुरुवार की सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि बीती रात शिक्षक रामप्रसाद के छोटे बेटे का ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कटा था और जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया।
शिक्षक रामप्रसाद अमिलिया प्राथमिक शाला, संकुल कुलगढ़ी में पदस्थ थे और वर्तमान में बीएलओ का प्रभार भी संभाल रहे थे। बीती रात उनका छोटा बेटा रोहित अपने दोस्तों के साथ सोहावल मैदान पर खड़ा था,सभी की बाइकें भी वहीं थीं। इसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची बाइक सहित सभी को पकड़कर थाने लाई। रात में ही रोहित का बड़ा भाई थाने पहुंचा तो वहां मौजूद प्रधान आरक्षक ने बताया कि रोहित का ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कट चुका है और अब बाइक कोर्ट से ही मिलेगी। हालांकि पुलिस ने रोहित को बड़े भाई के साथ घर भेज दिया था।
गुरुवार सुबह 8 बजे शिक्षक रामप्रसाद स्कूल जाने के लिए तैयार हुए और बाइक की चाबी मांगी। जिस पर उसने पिता को बताया कि गाड़ी थाने में जब्त है और छोटे भाई का ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बना है। ये बात सुनते ही रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ गई। परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि हार्ट अटैक से टीचर रामप्रसाद की मौत हुई है।
