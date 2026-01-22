एमपी में बेटे का ड्रिंक एंड ड्राइव चालान कटा, पता चलते ही शिक्षक पिता की थमी सांसें

शिक्षक रामप्रसाद अमिलिया प्राथमिक शाला, संकुल कुलगढ़ी में पदस्थ थे और वर्तमान में बीएलओ का प्रभार भी संभाल रहे थे। बीती रात उनका छोटा बेटा रोहित अपने दोस्तों के साथ सोहावल मैदान पर खड़ा था,सभी की बाइकें भी वहीं थीं। इसी दौरान सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची बाइक सहित सभी को पकड़कर थाने लाई। रात में ही रोहित का बड़ा भाई थाने पहुंचा तो वहां मौजूद प्रधान आरक्षक ने बताया कि रोहित का ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कट चुका है और अब बाइक कोर्ट से ही मिलेगी। हालांकि पुलिस ने रोहित को बड़े भाई के साथ घर भेज दिया था।