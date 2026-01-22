22 जनवरी 2026,

धार

पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

mp news: चाकू से हमला कर पिता को मौत के घाट उतारने के बाद बेटे ने पिता के शव को नहलाकर बिस्तर पर रखा, घर में फैले खून को पानी से धो डाला।

धार

image

Shailendra Sharma

Jan 22, 2026

dhar news

son kills father washes body destroys evidence (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के धार में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पिता को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी बेटे ने पिता के शव को नहलाया और पूरे घर को पानी से साफ कर दिया। जिससे कि उसके जुर्म के सबूत मिट जाएं लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आरोपी बेटे का राज खुल गया और पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटे का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उस पर पहले से पांच मामले दर्ज हैं।

पैसों के विवाद में पिता को मार डाला

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना मंगलवार रात की है तब धार जिले के बाग के आसपुर गांव में रहने वाले 60 साल के कुंवर सिंह बघेल का पैसों को लेकर बेटे मुकेश से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी बेटे मुकेश ने चाकू से पिता के सिर और शरीर पर कई वार किए, ज्यादा खून बहने के कारण पिता कुंवर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था जिसे गुरूवार को उंडली फाटे गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

सबूत मिटाने शव को नहलाया

पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे मुकेश बघेल ने पिता की हत्या करने के बाद वारदात के सबूत मिटा दिए थे। उसने पिता के शव को नहलाकर बिस्तर पर लिटा दिया था और घर में बिखरे खून के निशानों को भी पानी से पूरी तरह से धो दिया था। आरोपी मुकेश बघेल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उस पर पहले से चोरी, मारपीट और अवैध हथियार रखने के कुल पांच केस दर्ज हैं। इनमें से चार मामले बाग थाने और एक मामला राजगढ़ थाने में दर्ज है।

Published on:

22 Jan 2026 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

