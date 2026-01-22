पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना मंगलवार रात की है तब धार जिले के बाग के आसपुर गांव में रहने वाले 60 साल के कुंवर सिंह बघेल का पैसों को लेकर बेटे मुकेश से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी बेटे मुकेश ने चाकू से पिता के सिर और शरीर पर कई वार किए, ज्यादा खून बहने के कारण पिता कुंवर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था जिसे गुरूवार को उंडली फाटे गांव से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।