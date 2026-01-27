एमपी में आज बंद रहेंगे बैंक! फाइव-डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल पर 40 हजार बैंककर्मी

Bank Strike :मध्य प्रदेश में मंगलवार यानी आज करीब 40 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। फाइव-डे वर्किंग लागू करने की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल से प्रदेशभर की 7 हजार से ज्यादा बैंक शाखा बंद रह सकती हैं। इससे चेक क्लियरेंस, नकद लेन-देन और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। वहीं, एटीएम में भी नकदी की कमी आने से ये सेवा भी प्रभावित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर एक ही दिन में लाखों करोड़ का कारोबार प्रभावित हो सकता है।