एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया, सौंपे नए दायित्व

MP Police- एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश के एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों को इधर से उधर किया है। ये सभी पुलिस अधिकारी हैं। मंगलवार को प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। गृह विभाग के आदेश के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षक संवर्ग के अधिकारियों को हटाया गया है। उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप सेनानी के पद पर अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।