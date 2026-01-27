एमपी के इस शहर में कई दिनों तक मनेगा महोत्सव, गुड़ी पड़वा पर आएंगे सिंगर सोनू निगम

Sonu Nigam- सम्राट विक्रमादित्य ने शौर्य और संगठन के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों को प्रकट करने के लिए उज्जैन में विक्रमोत्सव मनाया जाएगा। यह महोत्सव कई दिनों तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विक्रमोत्सव-2026 की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में अहम बैठक ली। उन्होंने आयोजन की समग्र रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभागीय समन्वय की समीक्षा की। मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में सीएम मोहन यादव ने विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी कराने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि वर्ष प्रतिपदा पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम भी उज्जैन में अपनी प्रस्तुति देंगे।