एमपी की विश्व विजेता क्रिकेटर ने खरीद ली अपनी ड्रीम कार थार, अब बीएमडब्लू पर टिकी नजरें

World champion cricketer Kranti Gaud bought his dream car
Kranti Gaud- एमपी की क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने अपनी ड्रीम कार थार खरीद ली है। वे नई कार पर सवार होकर अपने गांव पहुंची। आईसीसी वन डे वर्ल्ड कप जीतनेवाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को उनकी थार में देख गांववालों ने भी खुशी जताई। खास बात यह है कि उनके पिता को भी दोबारा सरकारी नौकरी पर रख लिया गया है। इस प्रकार विश्व विजेता बनते ही क्रांति गौड़ व उनके परिवार की किस्मत भी बदल गई है।
प्रदेश के छतरपुर की बेटी विश्व विजेता क्रिकेटर क्रांति गौड़ को दोहरी खुशियां मिली। उन्होंने अपनी ड्रीम कार थार खरीदी। उधर पिता मुन्नालाल गौड़ ने भी दोबारा नौकरी ज्वॉइन कर ली है।
गणतंत्र दिवस से पहले क्रिकेटर क्रांति गौड़ अपनी नई नवेली थार कार से अपने गृहग्राम घुवारा पहुंची। ग्रामीणों ने उन्हें नई कार के साथ देख गर्मजोशी दिखाई। कुछ साल पहले तक क्रांति और उनका परिवार आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा था। उन्होंने बमुश्किल अपना खेल सफर आगे बढ़ाया था। ऐसे में लाखों की लकदक कार में सवार क्रांति गौड़ को देखकर गांववालों ने हर्ष जताया। उनके हौसले और जज्बे की प्रशंसा की।
क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने बताया कि "थार उनकी ड्रीम कार है। इसमें बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, क्रांति ने अपनी अगली कार के बारे में भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अब उनकी BMW कार खरीदने की इच्छा है। क्रांति गौड़ ने अपनी यह ख्वाहिश भी पूरी होने की उम्मीद जताई है।
इससे पहले क्रांति गौड़ के पिता मुन्नालाल गौड़ को पुलिस विभाग ने दोबारा भर्ती कर लिया। एएसपी आदित्य पटले ने बताया कि मुन्नालाल गौड़ ने 24 जनवरी को पुलिस लाइन में आमद दर्ज कराई है। अब एसपी उनकी तैनाती करेंगे।
