एमपी की विश्व विजेता क्रिकेटर ने खरीद ली अपनी ड्रीम कार थार, अब बीएमडब्लू पर टिकी नजरें

Kranti Gaud- एमपी की क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने अपनी ड्रीम कार थार खरीद ली है। वे नई कार पर सवार होकर अपने गांव पहुंची। आईसीसी वन डे वर्ल्ड कप जीतनेवाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को उनकी थार में देख गांववालों ने भी खुशी जताई। खास बात यह है कि उनके पिता को भी दोबारा सरकारी नौकरी पर रख लिया गया है। इस प्रकार विश्व विजेता बनते ही क्रांति गौड़ व उनके परिवार की किस्मत भी बदल गई है।