अभयारण्य से अलग हुआ पचमढ़ी नगर, कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी

मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहां से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु रोजगार निवेश नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है। पहले में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था। परंतु अब यह दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के वियोग की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी और इसमें करीब करीब 500 से ज्यादा 600 बच्चे प्रतिवर्ष यहां से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है।