एमपी के सरकारी कर्मचारियों का देश के बड़े अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में उपचार की लिमिट 20 लाख रुपए होगी, लेकिन कोई क्रिटिकल बीमारी सरकारी कर्मचारी को होती है और उसके लिवर या अन्य अंग के ट्रांसप्लांट की नौबत बनती है। एक से दूसरे अस्पताल में रोगी को अंग प्रत्यारोपण के लिए ले जाया जाता है और लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च होता है तो वो व्यय भी सरकार उठाएगी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के समय से प्रदेश के कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग कर रहे थे। मई 2025 में कर्मचारियों के एक कार्यक्रम में मोहन यादव ने भी इस बात की घोषणा की थी कि राज्य में शीघ्र ही कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को प्रदेश में लागू करने से पूर्व सरकार ने सभी कर्मचारी संघों के सुझाव लिए हैं। इसके लिए मंत्रालय में पिछले सप्ताह संघों की बैठक बुलाई गई थी।