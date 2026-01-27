एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामले में बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने पॉलिसी पर मांगा जवाब

MP Highcourt- एमपी में प्रमोशन में आरक्षण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस केस पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सपाक्स और अजाक्स की ओर से पक्ष रखा गया। सपाक्स ने कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। इस बीच, हाईकोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन के संबंध में प्रश्न पूछा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है।