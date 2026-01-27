केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात, 50 सड़कों के लिए दिए 4500 करोड़ रुपए

27 जनवरी 2026,

भोपाल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात, 50 सड़कों के लिए दिए 4500 करोड़ रुपए

CM Mohan Yadav- सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगातों का किया उल्लेख, दावोस की यात्रा को सफल बताया

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 27, 2026

CM said that Minister Nitin Gadkari has given Rs 4500 crore for 50 roads

CM said that Minister Nitin Gadkari has given Rs 4500 crore for 50 roads

CM Mohan Yadav- मंगलवार को प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक से पहले मंत्रियों ने सीएम मोहन यादव को सफल दावोस यात्रा की बधाई दी। सीएम ने मंत्रियों को संबोधित करते यात्रा की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि स्पेस टेक नीति लागू करने में हम देश में अव्वल हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 15 जनवरी को प्रदेश में हुई एआई कॉन्फ्रेंस ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े-बड़े नामी संस्थान हमसे जुड़े हैं। राज्य सरकार एआई को नए विजन के साथ लागू करेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश को कई राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में अनेक सड़क निर्माण के लिए भी अलग से 4500 करोड़ देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सफल दावोस यात्रा के लिए मंत्रियों ने उन्हें पुष्प-गुच्छ देकर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री हाल ही में वर्ल्ड इकोनामिक फोरम - 2026 में शामिल होने दावोस गए थे। उन्होंने मंत्रियों को संबोधित करते हुए सरकार को मिली उपलब्धियों की जानकारी दी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ​बीते कुछ दिन मध्यप्रदेश में अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण रहे। विगत 17 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश को अनेक सौगातें दीं। विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 4400 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 181 किमी लंबाई की 4 परियोजनाओं के लिए यह राशि दी।

सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा

सीएम मोहन यादव ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीआरएफ योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश को सड़क विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त रूप से 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 4500 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। यह राशि अलग-अलग स्थानों पर 50 सड़कों के निर्माण पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए घोषित सभी सड़क परियोजनाओं के पूरा होने पर मध्यप्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के घनत्व के मामले में देश में अग्रणी भूमिका में होगा। इससे प्रदेश के विकास की गति तेज होगी।

सफल रही दावोस यात्रा

मंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी दावोस यात्रा को सफल बताया। उन्होंने मंत्रियों को बताया कि वर्ल्ड इकानामिक फ़ोरम के लिए की गई इस यात्रा का मध्यप्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। वहां दुबई के बड़े निवेशकों, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के एक्जीक्यूटिव्स से भी मुलाकात हुई। उन्होंने मध्यप्रदेश को लेकर बेहद पाज़ीटिव रेस्पांस दिया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एमपी को बड़ी सौगात, 50 सड़कों के लिए दिए 4500 करोड़ रुपए

