अब मरीजों को समझाया जाएगा कैंसर के इलाज का तरीका, AIIMS की ऐतिहासिक पहल

AIIMS Bhopal : कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर मरीजों और उनके स्वजन का मानसिक तनाव और डर बढ़ जाता है। ये भी देखा जाता है कि, इलाज से ज्यादा बीमारी को लेकर फैली भ्रांतियां मरीजों को तोड़ देती हैं। इस डर को खत्म करने और मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित एम्स भोपाल ने ऐतिहासिक शुरुआत की है। संस्थान में कैंसर अवेयरनेस एंड पेशेंट एम्पावरमेंट (केप) सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। ये केंद्र अस्पताल के तकनीकी इलाज और मरीज की सामान्य समझ के बीच एक मजबूत सेतु का किरदार निभाएगा।