एमपी के 7 लाख से ज्यादा किसानों को सौगात, खातों में 210 करोड़ रुपए डालेगी सरकार

अधिकारियों के अनुसार सोयाबीन भावांतर भुगतान समारोह विदिशा जिले में होगा। जिले के शमशाबाद में यह कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। समारोह 29 जनवरी को होगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। वे यहां से

प्रदेश के 7.10 लाख किसानों के बैंक खातों में भावांतर की राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रदेशभर के इन किसानों के खातों में कुल 210 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। किसानों ने मंडियो में 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन बेचा था।