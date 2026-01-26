एमपी में नियुक्तियों पर बवाल, संविदा कर्मचारियों- अधिकारियों का तेज हुआ विरोध

MP PWD- मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों का विरोध हो रहा है। खासतौर पर लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्ल्यूडी में संविदा नियुक्तियों पर बवाल मचा हुआ है। विभाग के मुख्य अभियंता यानि चीफ इंजीनियरों ने रिटायर कर्मचारियों, अधिकारियों को संविदा पर रखने का जबर्दस्त विरोध किया है। ऐसे लोगों को विभाग में ईएनसी बनाया जा रहा है जबकि प्रभारी मुख्य अभियंताओं का कहना है कि वे खुद ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। संविदा पर बाहरी अधिकारियों की नियुक्ति से उनका हक मारा जा रहा है।