एमपी के बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ, मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- एमपी के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ हैं। जानकारी मिलते ही सीएम मोहन यादव उनका हालचाल जानने घर पहुंचे गए। उन्होंने एमपी बीजेपी के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की अस्वस्थ मां से भेंट की। सीएम मोहन यादव अशोकनगर जिले के मढ़ी महिदपुर गांव पहुंचे और संगठन मंत्री की माता जनकदुलारी शर्मा से उनकी तबियत के बारे में बातचीत की। 88 वर्षीय जनकदुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद वे गांव के ही पंचायत भवन पहुंच गए जहां ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानीं।