26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ, मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- अशोकनगर के मढ़ी महिदपुर गांव में बीजेपी नेता हितानंद शर्मा के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 26, 2026

cm bjp

सीएम मोहन यादव अशोकनगर के मढ़ी महिदपुर गांव पहुंचे

CM Mohan Yadav- एमपी के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ हैं। जानकारी मिलते ही सीएम मोहन यादव उनका हालचाल जानने घर पहुंचे गए। उन्होंने एमपी बीजेपी के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की अस्वस्थ मां से भेंट की। सीएम मोहन यादव अशोकनगर जिले के मढ़ी महिदपुर गांव पहुंचे और संगठन मंत्री की माता जनकदुलारी शर्मा से उनकी तबियत के बारे में बातचीत की। 88 वर्षीय जनकदुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद वे गांव के ही पंचायत भवन पहुंच गए जहां ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानीं।

सोमवार को सीएम मोहन यादव बेहद व्यस्त शेडयूल से समय निकालकर संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के गांव पहुंचे और यहां खासा वक्त बिताया। सीएम ने सबसे पहले संगठन मंत्री की अस्वस्थ मां से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के सभी परिजनों ने सीएम से मुलाकात की।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मढ़ी महिदपुर पहुंच गए

सीएम मोहन यादव के आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मढ़ी महिदपुर पहुंच गए। सीएम ने उनसे भी मुलाकात की। पुलिस ने सीएम मोहन यादव की सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए, चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाद में गांव के पंचायत भवन में चल रही चौपाल (ग्राम सभा) में लोगों की समस्याएं सुनीं।
उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है! कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि और महिलाओं ने लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने की बात बताई। तब सीएम मोहन यादव ने उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वस्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jan 2026 08:31 pm

Published on:

26 Jan 2026 08:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ, मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नियुक्तियों पर बवाल, संविदा कर्मचारियों- अधिकारियों का तेज हुआ विरोध

Protests against contractual appointments intensify in MP
भोपाल

एमपी के 7 लाख से ज्यादा किसानों को सौगात, खातों में 210 करोड़ रुपए डालेगी सरकार

MP government will deposit Rs 210 crore in the accounts of 7 lakh farmers
भोपाल

राज्यपाल ने बांटी मिठाई, सीएस अनुराग जैन ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Governor hoisted the national flag at Lok Bhawan and distributed sweets
भोपाल

एमपी में किसानों के लिए 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान, सरकार ने खोला खजाना

Provision of ₹2750 crore for farmers in MP in 2024-25
भोपाल

21 कॉलोनियां की सूची तैयार, 28 जनवरी से हटाई जाएंगी अवैध कॉलोनियां

Illegal colonies
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.