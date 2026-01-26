एमपी के बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ, मिलने पहुंचे सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव अशोकनगर के मढ़ी महिदपुर गांव पहुंचे
CM Mohan Yadav- एमपी के एक वरिष्ठ बीजेपी नेता की मां अस्वस्थ हैं। जानकारी मिलते ही सीएम मोहन यादव उनका हालचाल जानने घर पहुंचे गए। उन्होंने एमपी बीजेपी के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की अस्वस्थ मां से भेंट की। सीएम मोहन यादव अशोकनगर जिले के मढ़ी महिदपुर गांव पहुंचे और संगठन मंत्री की माता जनकदुलारी शर्मा से उनकी तबियत के बारे में बातचीत की। 88 वर्षीय जनकदुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद वे गांव के ही पंचायत भवन पहुंच गए जहां ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानीं।
सोमवार को सीएम मोहन यादव बेहद व्यस्त शेडयूल से समय निकालकर संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के गांव पहुंचे और यहां खासा वक्त बिताया। सीएम ने सबसे पहले संगठन मंत्री की अस्वस्थ मां से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के सभी परिजनों ने सीएम से मुलाकात की।
सीएम मोहन यादव के आने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मढ़ी महिदपुर पहुंच गए। सीएम ने उनसे भी मुलाकात की। पुलिस ने सीएम मोहन यादव की सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए, चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाद में गांव के पंचायत भवन में चल रही चौपाल (ग्राम सभा) में लोगों की समस्याएं सुनीं।
उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है! कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि और महिलाओं ने लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने की बात बताई। तब सीएम मोहन यादव ने उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वस्त किया।
